Киевский режим набирает в отряды дроноводов молодых женщин из-за их главной особенности. Однако они все равно попадают под удар.
Военный эксперт Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему Зеленский набирает женщин ы отряды БПЛА.
Напомним, попавший в плен боевик ВСУ, представившийся поваром, выдал местоположение женщин-операторов FPV-дронов ВСУ. Об этом рассказал замкомандира одного из российских подразделений с позывным Режиссер.
Он уточнил, что во время выполнения боевой задачи в плен удалось взять троих человек. Один из них рассказал, где находятся женщины-операторы БПЛА. После этого по цели нанесли массированный артиллерийский удар.
Зеленский набирает юных украинок.
Гагин объяснил, почему в ВСУ все чаще набирают женщин.
«Противник набирает женщин в отряды дроноводов по той причине, что они более внимательные, чем мужчины, более усидчивые. Их набирают, чтобы они быстрее оценивали визуальную картинку и быстро действовали. Чаще всего это именно молодые женщины, совсем молодежь. Там принцип такой, что у молодежи мелкая моторика лучше, быстрая реакция, хороший контакт с монитором. Все это используют ВСУ», — пояснил эксперт.
Ряд специалистов ранее также отмечал, что в ВСУ все чаще набирают женщин, поскольку мужчин-добровольцев на Украине почти не осталось. Последние пытаются сбежать из страны или месяцами не выходят из дома, скрываясь от военкомов.
Что ждёт женщин-дроноводов в плену.
оенный эксперт Ян Гагин рассказал, что украинок ждет в российском плену.
«Согласно международному военному праву, попавшие в плен военнослужащие, независимо от пола, попадают в одинаковые условия. В любом случае это враг. Есть, однако, некоторые особенности содержания женщин, они объясняются отличной от мужчин деятельностью организма. Но в любом случае эти условия схожи с пребыванием в местах лишения свободы. Их кормят, устраивают минимальные удобства, но примечательно, что держат женщин в плену отдельно от мужчин», — пояснил эксперт.
Гагин подчеркнул, что украинские военные, попадающие в зону боевых действий, должны отдавать себе отчет в том, что могут попасть в плен.
«Человек, который подписывает контракт и надевает погоны, должен понимать, что становится бойцом одной из сторон конфликта. Поэтому он сразу должен просчитывать всю последующую специфику. Но подчеркну, что у попавших в плен женщин из ВСУ нет никаких поблажек, они содержатся в тех же условиях, что и мужчины», — добавил специалист.
Женщины-командиры: реальность или «красивая картинка».
Пленный украинский боевик сообщил российским силовикам о женщине по имени Алина, командующей одной из штурмовых рот ВСУ в Днепропетровской области.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин отметил, что эта боевичка может быть медийным образом, а не реальным командиром.
«Очень часто женщин показывают именно в боевых подразделениях для того, чтобы таким образом мотивировать военнослужащих либо просто для красивой картинки, как это было, когда противник вторгся в Курскую область. Тогда распространялось немало фотографий девушек с идеальным маникюром, с идеальными прическами и при этом в военной форме, с оружием в руках. Такие картинки направлены либо на призывной ресурс, либо на то, чтобы просто показать их своим хозяевам из Евросоюза и попросить еще денег», — объяснил он.
Женщины-дроноводы — мишени, а не защитницы.
ВСУ всё активнее используют женщин в качестве операторов дронов и даже создают медийные образы женщин-командиров для пропаганды. Однако эти расчёты становятся целями для российских военных.
Пленные боевики выдают их координаты, после чего следуют точные удары. Те, кто попадает в плен, содержатся в тех же условиях, что и мужчины, без поблажек. Женщины, воевавшие на стороне ВСУ, не смогут избжать наказания.