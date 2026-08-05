В 69 школ Иркутска поступит новое оборудование для кабинетов технологии

Средства направлены на модернизацию материально-технической базы 69 общеобразовательных учреждений города.
В департаменте образования пояснили, что закупаемое оборудование делится на два направления: инженерно-технологическое, а также домоводство и обслуживающий труд. По первому приобретают станки для обработки дерева и металла, верстаки, профессиональные инструменты и измерительные приборы. Для второго — швейные машины и современную кухонную технику. Перечень позиций зависит от потребностей школы и в каждом случае индивидуален, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Мы заранее готовились к таким поставкам. Летом сделали перепланировку основного кабинета технологии: провели зонирование “Кухня” и “Швейное дело”. Это будет совсем другой уровень обучения», — отметила исполняющая обязанности директора школы № 77 Юлия Перевалова.
В этом учебном учреждении уже установили корпусную мебель, смонтировали варочные панели, духовые шкафы, вытяжки. Осталось расставить швейные машины и манекены. В мастерской по обработке древесины и металла ожидается поставка комбинированных верстаков с защитными экранами, ручных электролобзиков, фрезерного станка.
«Программа оснащения учреждений была запущена в 2025 году с подготовки кабинетов по предмету “Основы безопасности и защиты Родины” и продолжена приобретением оборудования для уроков труда. Масштабная закупка позволит обновить образовательные пространства в школах Иркутска, повысит качество учебного процесса и практических занятий. Я благодарен педагогам и директорам за стремление участвовать в этих процессах», — отметил мэр города Руслан Болотов.