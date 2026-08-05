В 69 школ Иркутска поступит новое оборудование для кабинетов технологии

В департаменте образования пояснили, что закупаемое оборудование делится на два направления: инженерно-технологическое, а также домоводство и обслуживающий труд. По первому приобретают станки для обработки дерева и металла, верстаки, профессиональные инструменты и измерительные приборы. Для второго — швейные машины и современную кухонную технику. Перечень позиций зависит от потребностей школы и в каждом случае индивидуален, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.