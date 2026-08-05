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Инспектор разбудил спящего на березе медведя в Приморье, реакция косолапого попала на видео

Участковый инспектор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» Дмитрий Ионуца наткнулся на спящего на дереве гималайского медведя. Тот устроился на ветвях березы, свесив лапы, и мирно отдыхал. После окрика инспектора косолапый проснулся, быстро спустился на землю и скрылся в лесу.

Участковый инспектор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» Дмитрий Ионуца наткнулся на спящего на дереве гималайского медведя. Тот устроился на ветвях березы, свесив лапы, и мирно отдыхал. После окрика инспектора косолапый проснулся, быстро спустился на землю и скрылся в лесу. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/08/Клип-@amurtigercenter.mp4