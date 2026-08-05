Мэр Хабаровска решил привлечь местный бизнес к реконструкции бульваров

Об этом зашла речь в ходе заседания инвестиционного совета. В частности, представители бизнеса предложили установить на Амурском и Уссурийском бульварах компактные торговые павильоны, выполненные в едином стиле и интегрированные в обновленную городскую среду. Предполагается, что они будут теплые, и в них будут созданы комфортные условия для хабаровчан и гостей города. А для того чтобы местный бизнес начал работать в этих павильонах, можно установить льготные условия вплоть до обнуления арендной платы в обмен на то, что предприниматели возьмут на себя обязательство поддерживать порядок на закрепленной за ними территории. Выслушав все предложения, Сергей Кравчук поддержал такую инициативу и поручил своим заместителям ее детально проработать. «На совещании прозвучали предложения по поводу того, как обеспечить на Амурском и Уссурийском бульварах цивилизованный формат торговли, исключающий хаотичное размещение объектов, повысить уровень сервиса и расширить ассортимент услуг для горожан и туристов, оптимизировать бюджетные расходы на содержание общественных территорий за счет привлечения ресурсов бизнеса», — сообщил Сергей Кравчук.