В Госдуме высказались об обвинениях в адрес российских синхронисток: нужно радоваться

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала историю с обвинениями в адрес российских синхронисток в плагиате. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого испанская синхронистка Алиса Ожогина, которая сама наполовину русская, раскритиковала решение российской сборной использовать спорный элемент. Она назвала это «воровством чужой идеи» и поинтересовалась, неужели золотая медаль так важна, что не имеет значения, как она выиграна.
Парламентарий отметила, что новые сложные элементы часто трудновоспроизводимы для соперников, поэтому нужно поприветствовать тот факт, что элементу могут присвоить имя. А в будущем он будет востребован и в других командах.
Тем самым Журова отвергла обвинения в том, что российские спортсменки намеренно заимствовали элементы.
Накануне российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе команд на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Сборная набрала 285,0346 балла, опередив Испанию (282,3541) и Италию.
Объясняя использование сложного элемента, главный тренер сборной Светлана Ромашина прямо рассказала, откуда взялась идея. По её словам, испанки первыми исполнили эту связку в полуфинале, и судьи её пропустили, не забраковали связку, не поставили базу. В российской сборной решили — чтобы нам бороться, нужно набрать больше баллов сложности. Поэтому россиянки эту связку ещё усложнили, подняв с девяти до 14 баллов. Она дорого оценивается, но гораздо легче по отработке.