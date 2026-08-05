В Госдуме высказались об обвинениях в адрес российских синхронисток: нужно радоваться

Объясняя использование сложного элемента, главный тренер сборной Светлана Ромашина прямо рассказала, откуда взялась идея. По её словам, испанки первыми исполнили эту связку в полуфинале, и судьи её пропустили, не забраковали связку, не поставили базу. В российской сборной решили — чтобы нам бороться, нужно набрать больше баллов сложности. Поэтому россиянки эту связку ещё усложнили, подняв с девяти до 14 баллов. Она дорого оценивается, но гораздо легче по отработке.