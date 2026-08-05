Три машины столкнулись на трассе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Березовском районе произошла смертельная авария на 871-м километре трассы.
66-летний водитель автомобиля Toyota Fielder выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ГАЗель. От удара ГАЗель отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с большегрузом Sany с полуприцепом.
В результате аварии водитель ГАЗели погиб на месте. Водителя Toyota Fielder с травмами доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, сообщает МВД по краю.
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