Энергетикам не удалось оспорить решение суда о взыскании 13,9 млн рублей в пользу рыбовода из Добрянки

Напомним, в марте 2024 года в «ДоброFish» сообщили о гибели 12 тонн форели. Причиной гибели рыбы назвали значительное повышение температуры воды. В компании посчитали, что Пермская ГРЭС превысила температурные нормы сбросной воды в водохранилище. Там обвинения отрицали, заявив, что за все время наблюдений превышений установленного норматива температуры не было. В сентябре 2024 года Андрей Попов обратился с заявлением о взыскании с энергетической компании 19,9 млн. руб. В апреле арбитражный суд удовлетворил требования фермера, снизив размер компенсации до 13,9 млн руб. АО «Интер РАО-Электрогенерация» попыталось оспорить это решение в апелляции.