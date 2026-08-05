Стихийная барахолка у сгоревшего склада Wildberries привлекает толпы петербуржцев

Торговая точка функционирует около 7−10 дней. Информация о распродаже распространяется через социальные сети, что обеспечивает стабильный поток клиентов. Ассортимент включает одежду, обувь, товары для животных, технику, детские игрушки и бытовую химию, в том числе во вскрытой упаковке. Продавец утверждает, что товары привезены с закрывшегося склада Ozon в Москве, однако покупатели уверены в происхождении вещей со сгоревшего объекта Wildberries.