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Стихийная барахолка у сгоревшего склада Wildberries привлекает толпы петербуржцев

Wildberries открестился от стихийного рынка возле сгоревшего склада в Петербурге.

Возле сгоревшего склада Wildberries в Санкт-Петербурге возникла стихийная барахолка. Торговля ведется в ангаре, расположенном неподалеку от места пожара. Покупатели начинают собираться заранее, а доступ к товарам открывается ориентировочно в 12:00—13:00, пишет 78.ru.

Торговая точка функционирует около 7−10 дней. Информация о распродаже распространяется через социальные сети, что обеспечивает стабильный поток клиентов. Ассортимент включает одежду, обувь, товары для животных, технику, детские игрушки и бытовую химию, в том числе во вскрытой упаковке. Продавец утверждает, что товары привезены с закрывшегося склада Ozon в Москве, однако покупатели уверены в происхождении вещей со сгоревшего объекта Wildberries.

Представители компании заявили об отсутствии какой-либо связи с данным рынком. Согласно внутренним регламентам логистических комплексов Wildberries, товары, не поступившие в продажу, возвращаются поставщикам или передаются на утилизацию лицензированным подрядчикам.

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