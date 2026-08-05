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Транспортные проблемы Амурского района стали темой личного приема граждан

Заместитель губернатора Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева провела выездной личный прием жителей Амурского района, в ходе которого обсудила с людьми местные проблемы транспортной отрасли. Так, люди пожаловались ей на перебои в автобусном и речном сообщении, а также на трудности в период ледостава и на проблемы с организацией ледовой переправы. В ответ Ирина Горбачева поручила.

Заместитель губернатора Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева провела выездной личный прием жителей Амурского района, в ходе которого обсудила с людьми местные проблемы транспортной отрасли. Так, люди пожаловались ей на перебои в автобусном и речном сообщении, а также на трудности в период ледостава и на проблемы с организацией ледовой переправы. В ответ Ирина Горбачева поручила главе краевого Минтранса вместе с районными властями пересмотреть расписание автобусного маршрута № 225 и оценить целесообразность введения дополнительных рейсов. Кроме того, она сообщила, что с 1 сентября этот маршрут должен быть переведен на регулируемый тариф. Помимо этого, в ходе личного приема прозвучали жалобы на состояние дорог в Амурске и селе Вознесенском, так как после дождей некоторые участки дорог становятся труднопроходимыми. По словам Ирины Горбачевой, на трассе возле села Вознесенское уже приведены в порядок самые проблемные места, но власти продолжат следить за ее состоянием и проработают возможность ее дальнейшего ремонта. Кроме того, в поселке Мылки по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» сейчас ведется ремонт улицы Вокзальной. Завершить их планируется до конца августа. Там будут заменены водопропускные трубы, сделано водоотведение и обустроены дополнительные кюветы. А еще Ирина Горбачева поручила властям Амурского района вместе с руководством АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» помочь людям с оформлением заявок на газификацию села Вознесенского, поселков Мылки и Эльбан.