Смертность от онкологии снизилась на 26,6% в Казахстане

«В Казахстане за последние три года доля выявленных случаев рака на ранних стадиях выросла на 6,1% — до 36,8%, а количество запущенных случаев онкологии удалось снизить на 7,5%. Пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65%, при этом смертность снизилась сразу на 26,6%», — говорится в сообщении во вторник.
По данным Минздрава, сегодня под динамическим наблюдением находятся 246 тыс. пациентов, ежегодно в стране выявляют около 43 тыс. новых случаев онкологических заболеваний.
В ведомстве отметили, что комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями стал основой модернизации онкологической службы страны. По ключевым показателям эффективности Казахстан занимает лидирующие позиции среди стран Центральной Азии и последовательно приближается к уровню стран ОЭСР.