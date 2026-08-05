Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертность от онкологии снизилась на 26,6% в Казахстане

Астана. 4 августа. КазТАГ — Смертность от онкологических заболеваний в Казахстане за последние три года снизилась на 26,6%, а пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Источник: КазТАГ

«В Казахстане за последние три года доля выявленных случаев рака на ранних стадиях выросла на 6,1% — до 36,8%, а количество запущенных случаев онкологии удалось снизить на 7,5%. Пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65%, при этом смертность снизилась сразу на 26,6%», — говорится в сообщении во вторник.

По данным Минздрава, сегодня под динамическим наблюдением находятся 246 тыс. пациентов, ежегодно в стране выявляют около 43 тыс. новых случаев онкологических заболеваний.

В ведомстве отметили, что комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями стал основой модернизации онкологической службы страны. По ключевым показателям эффективности Казахстан занимает лидирующие позиции среди стран Центральной Азии и последовательно приближается к уровню стран ОЭСР.