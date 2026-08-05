Смертность от онкологии снизилась на 26,6% в Казахстане

«В Казахстане за последние три года доля выявленных случаев рака на ранних стадиях выросла на 6,1% — до 36,8%, а количество запущенных случаев онкологии удалось снизить на 7,5%. Пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65%, при этом смертность снизилась сразу на 26,6%», — говорится в сообщении во вторник.