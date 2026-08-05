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Пять новых школ и три детских сада строят в Алматы

Астана. 4 августа. КазТАГ — В Алматы строят пять новых школ на 1930 ученических мест и три детских сада, рассчитанных на 800 воспитанников, сообщает пресс-служба акима города Алматы.

Источник: КазТАГ

«В Алматы строят пять новых школ на 1 930 ученических мест и три детских сада, рассчитанных на 800 воспитанников. Параллельно в городе возводят колледж в микрорайоне Алғабас, два Центра развития творчества, а также продолжают реконструкцию действующих учебных заведений», — говорится в сообщении во вторник.

По данным акимата, в настоящее время продолжается строительство трех пристроек к школам № 16, № 112 и № 170, после ввода которых количество ученических мест увеличится еще на 900. Одновременно ведутся реконструкция и сейсмоусиление 10 школ и двух детских садов.

До конца года планируется завершить строительство двух школ на 890 мест, трех пристроек к школам на 900 мест, реконструкцию и сейсмоусиление девяти школ, а также строительство детского сада по улице Тлендиева.

Кроме того, проектно-сметная документация разрабатывается еще по 14 объектам. Строительно-монтажные работы на пристройке к школе № 87 и реконструкции школы № 112 планируется начать в октябре.

Также в Алматы реализуются еще 16 проектов в сфере образования, включая строительство детских садов, двух Центров развития творчества и реконструкцию Физико-математической школы. Еще по 20 объектам ведется подготовка проектной документации, приступить к их строительству планируется в 2027 году после прохождения государственной экспертизы.

До конца 2027 года в рамках программы реновации в Алматы планируется модернизировать 31 школу. В настоящее время строительные работы ведутся на шести объектах, по двум проходят конкурсные процедуры, еще по 14 готовится проектно-сметная документация.