Пять новых школ и три детских сада строят в Алматы

Также в Алматы реализуются еще 16 проектов в сфере образования, включая строительство детских садов, двух Центров развития творчества и реконструкцию Физико-математической школы. Еще по 20 объектам ведется подготовка проектной документации, приступить к их строительству планируется в 2027 году после прохождения государственной экспертизы.