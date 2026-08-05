Российские ученые создали наземный дрон для уборки ягод

«Принципиальное отличие этой машины в том, что она автономна. Ей задают цель, а не траекторию: робот сам выстраивает маршрут по ряду и работает без человека рядом. Первая освоенная операция — транспортировка. Сборщики набирают ягоду, машина по графику подходит к точке сбора, ее загружают, оператор подтверждает отправку со смартфона, и груз уезжает на склад», — отметили в университете.