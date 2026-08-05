В Красноярске прошли финалы «Большой перемены»

300 победителей среди учеников 5−7-х классов отправятся в «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Маршрут проложен от Москвы до Владивостока для первой группы участников и от Владивостока до Москвы для второй группы школьников. Путешествие пройдёт на специально оборудованном поезде «Большая перемена». Участников ждёт программа с экспертами, возможность применить свои знания и навыки в разных направлениях. Одной из остановок по традиции станет Красноярск.