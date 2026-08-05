В Красноярске прошли финалы «Большой перемены»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект «Движения Первых». За семь лет он вырос в самое масштабное в стране состязание для детей и подростков.
В седьмом сезоне финальные испытания для учеников 5−7-х классов и старшеклассников из-за рубежа принял Красноярск. Сюда приехали более 800 участников. Главной площадкой события стал Сибирский федеральный университет.
Приглашение в науку.
В первый день заключительного этапа прошла мотивационная встреча «Первые шаги в науку». Школьники задали вопросы губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову и председателю правления «Движения Первых» Артуру Орлову. Ребята спрашивали о возможностях исследований в регионе, о том, как наука помогает развивать экономику и какие перспективы открываются перед молодыми учёными.
Михаил Котюков ответил: «Наш вызов — научиться производить не сырьё, а высокотехнологичную продукцию. Поддерживать исследования — это не просто выбор, а необходимость. Мы хотим, чтобы экономика края росла, а природные богатства работали на создание продуктов высоких переделов. Работа здесь интересная, задач очень много. Все хорошие идеи, которые вы придумаете, мы вместе реализуем».
Глава региона также пригласил ребят на научный фестиваль «Движения Первых», который состоится в Красноярске в следующем году.
Артур Орлов добавил, что для поддержки юных учёных «Движение Первых» разработало цифровую платформу «Научная Вселенная Первых». На ней можно найти исследования и эксперименты разных уровней. Сегодня на платформе более 120 тыс. активных участников, а общий охват проекта «Первые в науке» превысил 200 тыс. школьников и студентов.
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров отметил, что конкурс давно перерос формат обычного состязания и стал целым сообществом. «Благодаря гостеприимству правительства Красноярского края у финалистов “Большой перемены” есть возможность узнать историю и культуру, познакомиться с достижениями жемчужины Сибири, — подчеркнул Гуров. — Для нас важно, чтобы мечты ребят стали реальностью, а каждая мечта — это уже путешествие в мир знаний и дружбы».
Встретимся снова.
Финальные этапы собрали больше 800 человек. Ребята учились проводить исследования, работать в команде, предлагать нестандартные решения и защищать свои результаты перед экспертами. Темы мастерских охватывали самые разные сферы: от проектирования транспортных узлов до создания видеороликов об охране редких животных, от разработки экскурсионных маршрутов до вопросов кибербезопасности и здорового образа жизни.
Регион уже не первый год становится площадкой ключевых событий конкурса, реализуемого в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Здесь проходили полуфиналы среди студентов колледжей и техникумов, а в сентябре вновь состоится очный этап командного трека.
Руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития края Виктор Коломиец подчеркнул: «Точно знаю, что для многих ребят знакомство с краем не закончится вместе с финалом. Мы обязательно встретимся снова — уже во время традиционной остановки поезда “Путешествие мечты” в Красноярске».
Для участников подготовили насыщенную программу: деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги, посвящённые ценностям «Движения Первых».
Финалисты посетили экскурсию по филиалу Национального центра «Россия» и прошли квест «Время больших перемен».
Дорога в будущее.
300 победителей среди учеников 5−7-х классов отправятся в «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Маршрут проложен от Москвы до Владивостока для первой группы участников и от Владивостока до Москвы для второй группы школьников. Путешествие пройдёт на специально оборудованном поезде «Большая перемена». Участников ждёт программа с экспертами, возможность применить свои знания и навыки в разных направлениях. Одной из остановок по традиции станет Красноярск.
Старшеклассники из-за рубежа получат возможность поступить на бюджет в лучшие российские вузы. Педагоги — наставники победителей — по 100 тыс. руб. и возможность пройти просветительскую программу.
Большая перемена в цифрах.
Более 800 участников финальных этапов.
300 победителей среди учащихся 5−7-х классов отправятся в «Путешествие мечты».
Более 200 тыс. человек — общий охват проекта «Первые в науке».
100 тыс. руб. — премия педагогам — наставникам победителей.
Больше всего финалистов приехали из Краснодарского края, Белгородской, Свердловской, Московской, Нижегородской областей, Москвы.
Напутствие президента.
На церемонию подведения итогов «Большой перемены» приехал президент России Владимир Путин.
Открывая церемонию, Владимир Путин подчеркнул символичность места встречи. «Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Это географический центр нашей огромной страны: большой, крупный промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр Российской Федерации», — заявил президент.
Он также признался, что ему очень приятно видеть молодых людей, «которые ищут себя и смотрят в будущее».
Глава государства напомнил о масштабе конкурса: за годы его проведения в нём приняли участие более 7 млн человек. Но, по его словам, важны не только цифры. «Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошёл испытания», — отметил Владимир Путин.
Многие победители стали студентами ведущих вузов страны, другие занялись творчеством, открыли собственные платформы и успешно работают в искусстве. Отдельную благодарность президент выразил наставникам — преподавателям и представителям бизнеса, призвав участников поприветствовать их аплодисментами.
Обращаясь к финалистам, Владимир Путин выразил уверенность, что конкурсные испытания помогли им многое понять о себе. «Определили свои лучшие качества. Но, наверное, обратили внимание и на то, над чем вам ещё нужно дополнительно поработать. Это всё имеет огромное значение для вашего будущего», — сказал он.
В ходе живого общения пятеро финалистов лично поделились с президентом своими достижениями и планами. Одному из них, красноярцу Алексею Юрченко, глава государства сказал, что «победа — это преодоление себя». Эти слова стали одним из ключевых напутствий. Владимир Путин также отметил, что 300 финалистов (главные призёры конкурса) отправятся в путешествие по стране, и назвал это продолжением конкурсных испытаний, которые позволят познакомиться со всей территорией России — «от Владивостока до западных рубежей».
Завершая встречу, президент пожелал всем участникам успехов и поблагодарил их за участие.