Sokolov узнал главные условия россиян для вступления в брак

«Главным условием для вступления в брак респонденты назвали опыт совместной жизни (26%). Также важны уверенность в общих планах на будущее (19%), ощущение, что партнер умеет брать ответственность (12%), финансовая прозрачность (10%), разговор о детях, понимание, где и как пара будет жить (по 7%) и знакомство с семьями друг друга (4%). При этом 13% готовы вступить в брак, если есть любовь, а для 2% решающим фактором остается красивое предложение и кольцо», — сказано в тексте.