Sokolov узнал главные условия россиян для вступления в брак

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Четверть опрошенных жителей России назвали опыт совместной жизни главным условием для вступления в брак, свидетельствуют данные исследования ювелирного бренда Sokolov (текст есть у ТАСС).
«Главным условием для вступления в брак респонденты назвали опыт совместной жизни (26%). Также важны уверенность в общих планах на будущее (19%), ощущение, что партнер умеет брать ответственность (12%), финансовая прозрачность (10%), разговор о детях, понимание, где и как пара будет жить (по 7%) и знакомство с семьями друг друга (4%). При этом 13% готовы вступить в брак, если есть любовь, а для 2% решающим фактором остается красивое предложение и кольцо», — сказано в тексте.
По данным опроса, почти половина россиян (47%) считает брак важным этапом в отношениях, треть (33%) называет его красивым, но не обязательным статусом, а 20% видят в нем скорее юридическую формальность. Главной причиной вступления в брак респонденты назвали любовь и желание быть вместе (80%). Для 57% это желание создать семью, для 48% чувство стабильности и безопасности. Юридические и бытовые удобства важны для 28%, желание красивой свадьбы и праздника — для 15%, а давление семьи или общества стало причиной для 6%.
Идеальным форматом предложения руки и сердца россияне чаще всего называют место, важное для пары (25%), путешествие у моря или океана (24%) и красивый ресторан (22%). А в самом помолвочном кольце для них важнее всего дизайн (59%) и стоимость (48%), далее идут символический смысл (36%), комфорт на каждый день (32%) и металл (28%).
Самым сложным в браке россияне считают договоренности о деньгах (57%) и сохранение романтики после начала совместного быта (52%). Среди основных трудностей участники опроса также выделили сохранение интереса друг к другу (41%), распределение домашних обязанностей (37%), прохождение кризисов без желания расстаться (33%), совпадение взглядов на детей и воспитание (31%), принятие родственников партнера (25%) и сохранение личного пространства (23%), рассказали аналитики.
Главным изменением в отношении к браку за последние годы россияне назвали то, что люди стали меньше спешить со свадьбой (29%) и чаще воспринимать брак как партнерство, а не обязанность (23%). Также 13% респондентов отметили, что важнее стало заранее обсуждать деньги, быт и детей, сказано в исследовании.
В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов.