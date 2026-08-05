Как ФК «Ростов» с обновленным составом провел первые игры чемпионата

Второй тур принес первую победу, и случилась она в Химках над новичком РПЛ «Родиной». В начале матча хозяева поля открыли счет, показалось, что гости с юга долго не придут в себя. Однако совсем скоро они провели ряд неплохих атак, одна из которых завершилась тем, что судье не оставалось ничего, кроме как назначить в ворота москвичей пенальти. Его уверенно реализовал Иван Комаров. Первый тайм так и завершился со счетом 1:1. Во втором тайме, на 52-й минуте, «Ростов» вышел вперед благодаря автоголу Мити Крижана. Ростовчане продолжили натиск, и матч завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу южан. В ФК «Ростов» отличился защитник Андрей Лангович, который выступает под 87-м номером. На его счету гол и результативная передача Даниилу Шанталия, также забившему мяч в ворота противника.