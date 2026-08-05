Как ФК «Ростов» с обновленным составом провел первые игры чемпионата

Межсезонье для «Ростова» выдалось по-настоящему революционным: клуб, переживший смену руководства и назначение нового генерального директора Андрея Чайки, обновил состав примерно на треть. И уже на старте чемпионата- 2026/2027 стало ясно, что Джонатан Альба делает ставку на омоложение и энергичный футбол, хотя первые игры стали для команды серьезной проверкой на прочность.
К началу чемпионата клуб покинули защитники. Илья Вахания теперь играет за «Краснодар», Александр Мухин — за «СКА-Хабаровск», Александр Тарасов арендован костромским «Спартаком», Эяд Эль-Аскалани уехал выступать за сборную Египта, а Евгений Чернов и Деннис Хаджикадунич пока ищут новые команды. Из полузащиты ушли: Хорен Байрамян — в «Урал», Даниил Уткин — в «Краснодар» и Кирилл Щетинин — в «Ахмат». В атаке больше не помогут: Максим Турищев — «Факел», а также иранец Мохаммад Мохеби и Степан Мельников, чьи будущие клубы пока неизвестны. Свободным агентом ушел и вратарь Хидаед Ханкич.
На фоне столь масштабного перемещения селекция выглядела точечной, но интересной. Это нигерийский форвард Олакунле Олусегун (играл за «Краснодар» и «Нижний Новгород»), молодой туркменский воспитанник Денис Титов (в прошлом году набирался опыта в дубле), полузащитники Максим Мухин (в разное время — ЦСКА, «Сочи», «Локомотив») и Ярослав Михайлов («Зенит»), бразильский защитник Игор Ногейра (Украина, ОАЭ), а также арендованный у «Краснодара» вратарь Даниил Голиков.
При этом главный тренер «Ростова» Джонатан Альба сохранил приверженность активному прессингу и быстрым переходам из обороны в атаку, хотя кадровые потери, естественно, сказались на сыгранности, и первый тур это наглядно подтвердил. В Оренбурге ростовчане уступили со счетом 1:2, причем матч запомнился не столько игрой, сколько дисциплиной: сразу шестеро футболистов получили желтые карточки, а контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал клуб на сто тысяч рублей за неспортивное поведение. Капитан ростовчан Константин Кучаев позже признал, что команде не хватило концентрации и уверенности в себе.
Второй тур принес первую победу, и случилась она в Химках над новичком РПЛ «Родиной». В начале матча хозяева поля открыли счет, показалось, что гости с юга долго не придут в себя. Однако совсем скоро они провели ряд неплохих атак, одна из которых завершилась тем, что судье не оставалось ничего, кроме как назначить в ворота москвичей пенальти. Его уверенно реализовал Иван Комаров. Первый тайм так и завершился со счетом 1:1. Во втором тайме, на 52-й минуте, «Ростов» вышел вперед благодаря автоголу Мити Крижана. Ростовчане продолжили натиск, и матч завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу южан. В ФК «Ростов» отличился защитник Андрей Лангович, который выступает под 87-м номером. На его счету гол и результативная передача Даниилу Шанталия, также забившему мяч в ворота противника.
«Игра вышла по-настоящему веселой. Мы пропустили первыми, но тактику не меняли, пошли вперед большими силами. Закономерно победили и очень довольны», — признался главный тренер донской команды Джонатан Альба.
При этом он посетовал на травмы Дмитрия Чистякова и Егора Голенкова, полученные прямо на старте. Чистяков, по словам тренера, выбыл надолго, так что клуб, вероятно, выйдет на трансферный рынок.
Заниматься усилением команды предстоит человеку, которого в России знают как одного из самых ярких футбольных менеджеров. Андрей Чайка — новый гендиректор «Ростова». Тот самый, который когда-то сотворил сенсацию, подняв скромную «Чайку» из села Песчанокопское по лигам вверх. Команда громко заявила о себе, дошла до Первой лиги, но в 2026 году основной состав клуба оказался расформирован. Возглавив «Ростов», Андрей Чайка сообщил, что уже начал разработку долгосрочной стратегии развития клуба.
После двух туров в активе «Ростова» три очка и место в середине таблицы, однако впереди — выезд к ЦСКА, который станет куда более жестким экзаменом.