Две покупки — два суда: жительница Шарыпова взыскала с продавцов более 14 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Шарыпова дважды столкнулась с проблемными товарами, приобретенными на маркетплейсе ООО «РВБ».
Купленные у одного предпринимателя наушники сломались спустя несколько дней, а заказанная у другого продавца уличная камера не имела слота для SIM-карты, хотя он был указан в описании.
Самостоятельно вернуть деньги покупательнице не удалось, и она обратилась в суд. Специалисты краевого Роспотребнадзора подготовили заключения в защиту ее прав.
С ИП Дивеева А. А. взыскали 5 375 рублей, включая стоимость наушников, компенсацию морального вреда, штраф и почтовые расходы. ИП Кичигин Н. В. должен выплатить 8 754 рубля за камеру, моральный вред, штраф и расходы на отправку корреспонденции.
Оба решения вступили в законную силу, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.