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Две покупки — два суда: жительница Шарыпова взыскала с продавцов более 14 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Шарыпова дважды столкнулась с проблемными товарами, приобретенными на маркетплейсе ООО «РВБ».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Шарыпова дважды столкнулась с проблемными товарами, приобретенными на маркетплейсе ООО «РВБ».

Купленные у одного предпринимателя наушники сломались спустя несколько дней, а заказанная у другого продавца уличная камера не имела слота для SIM-карты, хотя он был указан в описании.

Самостоятельно вернуть деньги покупательнице не удалось, и она обратилась в суд. Специалисты краевого Роспотребнадзора подготовили заключения в защиту ее прав.

С ИП Дивеева А. А. взыскали 5 375 рублей, включая стоимость наушников, компенсацию морального вреда, штраф и почтовые расходы. ИП Кичигин Н. В. должен выплатить 8 754 рубля за камеру, моральный вред, штраф и расходы на отправку корреспонденции.

Оба решения вступили в законную силу, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

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