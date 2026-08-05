В Красноярском крае завершился турнир по мини-футболу среди юношей и девушек «Новые надежды»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 28 по 30 июля 2026 года на базе отдыха «Бузим» Большемуртинско-Сухобузимского округа состоялся детский турнир по мини-футболу «Новые надежды». Соревнования, организованные Краевой федерацией футбола при поддержке Компании «Норникель».
За победу в турнире боролись девять команд из разных уголков Красноярского края. Все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.
Турнир прошел при поддержке Горно-металлургической компании «Норникель» выступившей генеральным партнером соревнований. «Норникель» уже в пятый раз поддерживает детский футбольный турнир «Новые надежды». Организаторы подчеркивают, что подобные соревнования помогают не только выявлять перспективных игроков, но и популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи.
Для участников турнира в рамках партийного проекта «Детский спорт» был организован мастер-класс и автограф-сессия нападающего футбольного клуба «Енисей» Андрея Окладникова. Такие встречи мотивируют детей ходить на тренировки, дарят им хорошие эмоции, укрепляют желание вести здоровый образ жизни и формируют те навыки, которые обязательно пригодятся впоследствии, чтобы быть успешным и настойчивым в достижении своих целей. Федеральный партийный проект «Детский спорт» — это один из ключевых проектов «Единой России», он помогает воспитывать здоровое юное поколение в стране.
«Все матчи турнира прошли в бескомпромиссной борьбе, команды показали настоящий бойцовский характер. Три дня ребята огорчались поражениям, радовались победам, познакомились, и, надеюсь, подружились. Поздравляю всех участников соревнований с хорошим, качественным футболом», — сказал президент Красноярской краевой федерации футбола Владимир Демидов.
Почетными гостями турнира и церемонии награждения победителей стали заместитель директора красноярского представительства компании «Норникель» Марина Пономаренко, первый заместитель министра спорта Красноярского края Марк Пнёв, генеральный директор АО «Лесосибирский порт» Евгений Худышкин.
По итогам трехдневных баталий никто из участников не остался без внимания: все команды получили памятные подарки, а лучшие игроки турнира были отмечены специальными призами от ФК «Енисей».
Победителем турнира стала команда «Фортуна», п. Большая Мурта, второе место завоевала команда «Ротор-2012 — 2», г. Красноярск, третье место досталось команде «Заря» из поселка Емельяново.
Организаторы уверены, турнир «Новые надежды» — это не просто спортивное состязание, а важный вклад в развитие детского футбола и популяризацию здорового образа жизни в регионе. Планируется, что турнир станет доброй ежегодной традицией, открывающей новые имена на футбольной карте Красноярского края.