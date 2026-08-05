Заплыв в долголетие. Красноярским пенсионерам выдают сертификаты в бассейн

Выход на заслуженный отдых — это не повод запираться в четырёх стенах. Для многих сибиряков «серебряного» возраста пенсия становится временем, когда наконец-то можно заняться собственным здоровьем, найти новые увлечения и сформировать полезные привычки.
В Красноярском крае стартовал второй в этом году этап приёма заявок на получение спортивных сертификатов для людей старшего поколения. Эта мера поддержки позволяет бесплатно посещать тренировки в спорткомплексах региона.
Бассейны доступны бесплатно.
Виртуальный спортивный сертификат — это своеобразный электронный пропуск в мир физической культуры. География проекта широка. Красноярцы могут выбрать для занятий популярные бассейны «Локомотив», «Сокол» и «Спартак». Жителей Ачинска ждёт спортивный комплекс «Олимп». В Железногорске скоро планируют открыть свои двери комплексы «Труд» и «Радуга». А на севере края к программе подключились норильский Дворец спорта «Арктика», а также спорткомплексы «Талнах» и «Кайеркан».
Претендовать на получение такого электронного документа могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет, имеющие постоянную прописку на территории нашего региона.
Как оформить.
Приём заявок в рамках второго этапа продлится до 5 ноября включительно. Однако специалисты советуют не затягивать с решением: кампания может завершиться и раньше, если лимит выделенных сертификатов будет исчерпан. Сами документы действительны до 30 ноября 2026 года.
Чтобы стать участником программы, не нужно стоять в долгих очередях. Достаточно подать электронное заявление на региональном портале «Госуслуги». Технический нюанс: для корректной работы сайта разработчики рекомендуют использовать браузеры, поддерживающие российские сертификаты безопасности. Срок обработки обращения — до пяти рабочих дней.
После того как система одобрит заявку, держателю сертификата нужно выбрать одно направление: самостоятельное плавание или групповые занятия в фитнес-центрах или бассейнах. Кроме того, необходимо определиться с одним конкретным спортивным объектом и заключить с ним договор. Стоит быть внимательным: после подписания бумаг сменить спорткомплекс или бассейн на другой уже не получится.
Подробная памятка о том, как получить и использовать сертификат, а также полный реестр всех доступных спортивных площадок, размещены на краевом спортивном портале kraysport.ru.
Не только спорт.
Программа выдачи бесплатных сертификатов — это важная, но не единственная часть масштабного регионального движения «Сибирское долголетие», отвечающего целям госпрограммы «Спорт России». Движение стартовало в крае в 2025 году по инициативе губернатора Михаила Котюкова. Главная задача проекта — сохранить здоровье, продлить физическую и социальную активность земляков.
В прошлом году абонементами воспользовались около 1,7 тыс. жителей края, а за первое полугодие текущего года здоровье в залах укрепили ещё более 1,2 тыс. человек.
«Сибирское долголетие» — это комплексный подход к качеству жизни. Для участников регулярно организуют бесплатные экскурсии, творческие вечера, посещение концертов и спектаклей, лекций по медицине, туризму и психологии, а также прогулки по экопаркам.
Если у представителя старшего поколения нет компьютера или возникают сложности с оформлением электронного заявления, без поддержки он не останется. Помощь в подаче заявок готовы оказать специалисты МФЦ «Мои документы» на всей территории края.
Кроме того, получить консультацию по сертификатам можно лично или по телефону:
МСК «Арена. Север» (Красноярск, ул. 9 Мая, 74), тел. 8 (391) 223−51−50;
Ледовый дворец «Кристалл арена» (Красноярск, ул. П. Железняка, 42), тел. 8 (391) 222−19−87;
Стадион «Локомотив» (Красноярск, ул. Ленина, 90), тел. 8 (391) 205−06−28;
На спортивных объектах, где действуют сертификаты.