Заплыв в долголетие. Красноярским пенсионерам выдают сертификаты в бассейн

После того как система одоб­рит заявку, держателю сертификата нужно выбрать одно направление: самостоятельное плавание или групповые занятия в фитнес-центрах или бассейнах. Кроме того, необходимо определиться с одним конкретным спортивным объектом и заключить с ним договор. Стоит быть внимательным: после подписания бумаг сменить спорткомплекс или бассейн на другой уже не получится.