Первый глубокий лифт для пассажиров может появиться на станции Театральная в метро

Предполагается двухэтапная схема перемещения: сначала пассажиры спускаются на лифте в подземный вестибюль, а затем — на уровень платформы. В случае реализации проекта это станет первым подобным объектом на станции глубокого заложения в петербургском метрополитене. Существующие лифты работают только на станциях мелкого заложения или обеспечивают доступ исключительно к кассовому залу.