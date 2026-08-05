Первый глубокий лифт для пассажиров может появиться на станции Театральная в метро

На строящейся станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге планируется оборудовать лифт для доставки маломобильных пассажиров к платформе на глубине более 50 метров. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на проектную документацию, техническое задание на инженерные изыскания предусматривает проходку шахтного ствола и строительство коридора для маломобильных граждан.
Предполагается двухэтапная схема перемещения: сначала пассажиры спускаются на лифте в подземный вестибюль, а затем — на уровень платформы. В случае реализации проекта это станет первым подобным объектом на станции глубокого заложения в петербургском метрополитене. Существующие лифты работают только на станциях мелкого заложения или обеспечивают доступ исключительно к кассовому залу.