Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские СМИ анонсировали скорое объявление о сделке по Ормузу между США, Ираном и Оманом

Axios: США объявят о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

5 августа США готовятся объявить о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

Предполагается, что речь идет о соглашении на срок 60 дней, которое предусматривает проход судов через Ормузский пролив без взимания платы в направлении Персидского залива через иранские территориальные воды, а в обратном направлении — через оманские воды в координации с Тегераном.

Накануне сообщалось, что Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Суда, которые пойдут в Персидский залив, будут проходить вдоль побережья Ирана. А корабли, выходящие из залива, будут двигаться вдоль побережья Омана.

Пока же движение судов в Ормузском проливе практически прекратилось на фоне нападений на корабли. 3 августа через пролив в обоих направлениях прошли лишь шесть небольших судов, включая сухогрузы и танкеры для перевозки сжиженного нефтяного газа. Их транспондеры были включены.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше