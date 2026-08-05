Американские СМИ анонсировали скорое объявление о сделке по Ормузу между США, Ираном и Оманом

Пока же движение судов в Ормузском проливе практически прекратилось на фоне нападений на корабли. 3 августа через пролив в обоих направлениях прошли лишь шесть небольших судов, включая сухогрузы и танкеры для перевозки сжиженного нефтяного газа. Их транспондеры были включены.