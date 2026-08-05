Американские СМИ анонсировали скорое объявление о сделке по Ормузу между США, Ираном и Оманом

5 августа США готовятся объявить о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.
Предполагается, что речь идет о соглашении на срок 60 дней, которое предусматривает проход судов через Ормузский пролив без взимания платы в направлении Персидского залива через иранские территориальные воды, а в обратном направлении — через оманские воды в координации с Тегераном.
Накануне сообщалось, что Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Суда, которые пойдут в Персидский залив, будут проходить вдоль побережья Ирана. А корабли, выходящие из залива, будут двигаться вдоль побережья Омана.
Пока же движение судов в Ормузском проливе практически прекратилось на фоне нападений на корабли. 3 августа через пролив в обоих направлениях прошли лишь шесть небольших судов, включая сухогрузы и танкеры для перевозки сжиженного нефтяного газа. Их транспондеры были включены.