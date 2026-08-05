Храм Параскевы Пятницы в Барабанове готовят к открытию после реставрации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В деревне Барабаново завершается подготовка к открытию восстановленного храма святой великомученицы Параскевы Пятницы. Сейчас строители расчищают площадку, работы на колокольне уже окончены, внутри размещают иконы.