Храм Параскевы Пятницы в Барабанове готовят к открытию после реставрации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В деревне Барабаново завершается подготовка к открытию восстановленного храма святой великомученицы Параскевы Пятницы. Сейчас строители расчищают площадку, работы на колокольне уже окончены, внутри размещают иконы.
Точную дату открытия приход сообщит позднее, рассказал настоятель храма иерей Алексий Язев.
Восстановление святыни началось в 2022 году вместе с благоустройством деревни. Деревянный храм середины XIX века признан памятником архитектуры и объектом культурного наследия, сообщили в Красноярской епархии.