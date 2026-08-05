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В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека

В Хабаровском крае при съезде автобуса в кювет пострадали три человека.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. Три человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в региональной ГИБДД.

«Пострадали три пассажира, в том числе семилетний ребенок. В 10.15 (03.15 мск — ред.) автобус двигался по маршруту из Комсомольска-на-Амуре, водитель, предварительно, не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил контроль за движением и допустил съезд в кювет по ходу движения», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что была обнаружена поломка в ходовой части автобуса. Проводится проверка, пострадавших осматривают медики.