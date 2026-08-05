В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека

«Пострадали три пассажира, в том числе семилетний ребенок. В 10.15 (03.15 мск — ред.) автобус двигался по маршруту из Комсомольска-на-Амуре, водитель, предварительно, не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил контроль за движением и допустил съезд в кювет по ходу движения», — сказал собеседник агентства.