Зачем Грефу нужен новый город в Сибири: раскрыты планы по Алтаю

Глава Сбера Герман Греф представил премьер-министру Михаилу Мишустину проект строительства города-спутника рядом с курортом «Манжерок» на Алтае. Город рассчитан на 16 тысяч жителей.
После завершения развития курорта число рабочих мест на нем вырастет почти в четыре раза. Для размещения сотрудников и дальнейшего развития территории Греф планирует построить современный населенный пункт рядом с новым аэропортом Горно-Алтайска.
Эксперт в области GR Евгений Минченко отметил «Ведомостям», что проект строительства города-спутника является прагматичным бизнес-решением.
«От амбициозных планов освоения Сибири, спорных с точки зрения экономики и демографии, идет переход к лоббированию отдельных проектов», — сказал политолог Михаил Виноградов.
Экономист Елена Егорова добавила, что для привлечения жителей в новый город необходимо создать условия для постоянной жизни — жилье, школы, детские сады, медицинские и спортивные объекты.
Ранее KP.RU сообщал, что возможности экстенсивного роста российской экономики практически исчерпаны. По словам Грефа, дальнейшее развитие потребует активного внедрения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.