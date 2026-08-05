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Зачем Грефу нужен новый город в Сибири: раскрыты планы по Алтаю

Греф представил проект города-спутника на 16 тысяч жителей на Алтае.

Источник: Комсомольская правда

Глава Сбера Герман Греф представил премьер-министру Михаилу Мишустину проект строительства города-спутника рядом с курортом «Манжерок» на Алтае. Город рассчитан на 16 тысяч жителей.

После завершения развития курорта число рабочих мест на нем вырастет почти в четыре раза. Для размещения сотрудников и дальнейшего развития территории Греф планирует построить современный населенный пункт рядом с новым аэропортом Горно-Алтайска.

Эксперт в области GR Евгений Минченко отметил «Ведомостям», что проект строительства города-спутника является прагматичным бизнес-решением.

«От амбициозных планов освоения Сибири, спорных с точки зрения экономики и демографии, идет переход к лоббированию отдельных проектов», — сказал политолог Михаил Виноградов.

Экономист Елена Егорова добавила, что для привлечения жителей в новый город необходимо создать условия для постоянной жизни — жилье, школы, детские сады, медицинские и спортивные объекты.

Ранее KP.RU сообщал, что возможности экстенсивного роста российской экономики практически исчерпаны. По словам Грефа, дальнейшее развитие потребует активного внедрения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

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