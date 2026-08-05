Саженцы Аллеи лесозащитников у красноярского храма окрепли за восемь лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аллея лесозащитников, заложенная в мае 2018 года на территории храма Новомучеников и исповедников Российских в Красноярске, заметно выросла за восемь лет. Молодые деревья украшают берег Енисея и территорию прихода.
Сотрудники Российского центра защиты леса высадили здесь 44 саженца рябины, лещины, клена и других пород. Посадку посвятили 80-летию Российской службы защиты леса, 150-летию со дня рождения императора Николая II и 120-летию Красноярского отделения Императорского Православного Палестинского общества.
Все эти годы за деревьями ухаживают специалисты, сообщили в Красноярской епархии.