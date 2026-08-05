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Волгоградскую область к концу недели накроет экстремальная жара

К концу рабочей недели жара, взявшая в оборот Волгоградскую область с начала августа.

К концу рабочей недели жара, взявшая в оборот Волгоградскую область с начала августа, нарастит обороты. Ожидается, что в пятницу столбики термометров вплотную приблизятся к +40 градусам.

Сегодня днем волгоградцы могут рассчитывать на легкую передышку. Несмотря на то, что освежающие дожди синоптики прогнозируют только в районах области, в городе температура воздуха поднимется не выше +34.

Однако уже к завтрашнему дню роль первой скрипки вновь получит жаркая погода. По прогнозам синоптиков, днем как Волгоград, так и Волгоградская область раскалятся до +37.

— В пятницу температура воздуха в регионе поднимется до +39 градусов, — предупреждают синоптики волгоградского ЦГМС. — Ни осадков, ни сильного ветра в Волгоградской области при этом не ожидается.

Фото Геннадия Гуляева.