5 августа: ДТП с детьми и бензин без лимитов

В Нижнем Новгороде автоинспекторы ищут водителя, скрывшегося с места аварии, в которой пострадали двое детей у стадиона «Северный». Что касается горячей бензиновой темы, тут есть сразу несколько важных новостей — антимонопольщики заподозрили в завышении цен три работающих в регионе сети АЗС, а крупный игрок рынка объявил об отмене лимитов на продажу топлива. Об этих и других событиях дня рассказывает nn.aif.ru.
Ищут белое авто: водитель сбил детей и скрылся в Нижнем Новгороде.
Полиция Нижнего Новгорода продолжает поиски водителя белой Toyota. Вечером 2 августа машина сбила двоих школьников на пешеходном переходе и уехала с места аварии, не оказав детям никакой помощи. Случилось всё между 20:30 и 20:40 на перекрестке улиц Васнецова и Дьяконова, у стадиона «Северный».
Мальчики переходили дорогу по «зебре». После наезда оба ребёнка получили травмы, им потребовалась помощь врачей.
Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть момент аварии. Особенно нужен для расследования молодой человек в кепке, который шёл от стадиона с мячом в руках. По словам пострадавших ребят, он успел сфотографировать номер уезжающей машины. Автоинспекторы просят водителей, проезжавших мимо в этот время, проверить записи с видеорегистраторов.
Тем временем трагедия случилась в «Новой Кузнечихе»: на пешеходном переходе рядом со школой ещё оди автомобиль насмерть сбил велосипедиста на вид 9−10 лет… ГАИ разбирается.
Завышали цены: обстановка с бензином в Нижегородской области 5 августа.
Цены на заправках региона внимательно анализирует антимонопольная служба. Нижегородское управление ФАС официально предупредило компании, владеющие сетями заправок «Ирбис» и «Опти». В управлении сочли, что эти операторы резко и без экономических причин завысили стоимость популярных марок АИ-92 и АИ-95. УФАС требует привести ценники в норму.
Но, вероятно, автомобилистов больше порадовало другое: ещё одна крупная сеть АЗС полностью отменила ранее введенные ограничения. Теперь водители региона снова могут свободно заправлять полные баки и наливать горючее в канистры без каких-либо лимитов.
Что касается ситуации в целом, стоимость бензина на крупных сетевых заправках остаётся наиболее доступной и стабильной, тогда как независимые операторы продолжают удерживать завышенные ценники. По данным «Яндекс Карт», основные марки АИ-92, АИ-95 и дизель свободно продаются практически везде, а вот премиальный АИ-98 по-прежнему в дефиците и отсутствует на большинстве станций.
Классика исхода лета: погода в Нижегородской области 5 августа.
День порадует нижегородцев теплом без лишней жары и духоты.
По данным «Яндекс Погоды», утро встретит нас +20°C градусами, а к полудню ждут +25 без осадков. Возможны слабые геомагнитные колебания.