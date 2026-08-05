В Хабаровском крае энергетики два года работали по выходным бесплатно

В Ульчском районе Хабаровского края энергетическое предприятие погасило перед тремя сотрудниками задолженность по оплате труда на сумму свыше 300 тысяч рублей. Деньги людям недоплатили за работу в выходные и праздничные дни, сообщили в прокуратуре региона.