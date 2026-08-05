Учителя из Магадана вышли в финал Всероссийского конкурса «Гуру физкультуры»

Учителя физкультуры магаданской «Инженерной школы» Александр Береза и Светлана Гребенюк стали финалистами Всероссийского конкурса «Гуру физкультуры». Педагоги прошли отбор, представив видеовизитки с достижениями и мастерством в выполнении нормативов ГТО. Теперь они отправились в Москву, где с 5 по 9 августа поборются за звание лучших педагогов страны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.