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Учителя из Магадана вышли в финал Всероссийского конкурса «Гуру физкультуры»

Учителя из Магадана представят регион в Москве в спортивном шоу по мотивам «Титанов».

Источник: Комсомольская правда

Учителя физкультуры магаданской «Инженерной школы» Александр Береза и Светлана Гребенюк стали финалистами Всероссийского конкурса «Гуру физкультуры». Педагоги прошли отбор, представив видеовизитки с достижениями и мастерством в выполнении нормативов ГТО. Теперь они отправились в Москву, где с 5 по 9 августа поборются за звание лучших педагогов страны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Всего в финал вышли 178 участников — по одному мужчине и одной женщине от каждого из 89 регионов России. Соревнования пройдут в формате спортивного шоу по мотивам проекта «Титаны». Победителем станет участник, показавший наилучший результат прохождения тропы испытаний.

Александр Береза поделился ожиданиями перед финалом:

— Стать лучшим из лучших — это замечательно! Но ещё важнее — испытать себя и доказать своим ученикам, что физическая культура является неотъемлемой частью школьного образования. Я всегда мечтал попробовать свои силы в подобном испытании.

Пожелаем магаданским педагогам удачи и достойного выступления!

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