В шести муниципалитетах Приморья определены 19 безопасных пляжей — список

1. ФКУЗ «Санаторий “Приморье” МВД России» — г. Владивосток, ул. Маковского, дом 184; 2. ООО «Лотс» — г. Владивосток, ул. Лазурный берег, дом 11; 3. ИП Загайнова Ирина Юрьевна (ДСОЛ «Жемчужина») — г. Большой Камень, мкр. Ильмовый, д. 8; 4. ИП Загайнова Ирина Юрьевна (ДСОЛ «Алые Паруса») — г. Большой Камень, мкр. Ильмовый, 6; 5. ИП Богун Дмитрий Владимирович — г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 161; 6. ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае» — г. Владивосток, ул. Садгородская, дом 23; 7. Физическое лицо Братченко Юлия Александровна — Хасанский район, с. Андреевка, ул. Школьная, дом 35; 8. ООО «Ривьера Лагуна» — г. Владивосток, ул. Десятая, д. 26 (примерно 231 м на юго-восток от ориентира); 9. МБОУ ДО «ДЮСШ “Патриот”, п. Кировский Кировского района» (ДОЛ «Мечта») — Кировский район, с. Подгорное, ул. Таёжная, строение 10 «А»; 10. ИП Дюков Алексей Сергеевич — г. Находка, п. Средний, ул. Школьная, дом 40; 11. ФГБОУ ВДЦ «Океан» — г. Владивосток, ул. Артековская, 10; 12. ООО «Бухта Троицы» (участок 1) — Хасанский район, с. Андреевка, ул. Школьная, дом 19; 13. ООО «Бухта Троицы» (участок 2) — Хасанский район, с. Андреевка, ул. Ключевая, д. 22; 14. ООО «Бухта Отрада» — г. Находка, ул. Мартовская, 2; 15. ООО «Эстер» — г. Находка, мкр. поселок Ливадия, ул. Рифовая, 34; 16. ООО «Рай» — г. Находка, мкр. поселок Ливадия, ул. Набережная, 19; 17. ООО «ДОЛ Альбатрос» — г. Находка, с. Анна, ул. Луговая, 12; 18. ООО «Стайлинг» (ДОЛ «Спартанец») — Находкинский городской округ, с. Анна, ул. Луговая, д. 12, строение 1. 19. ООО «Велес» — Приморский край, Ольгинский район, гора Зеленая.