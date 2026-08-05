На севере Хабаровского края локализовали три пожара

В последнем из вышеперечисленных муниципалитетов огонь распространился с 33 до 38 гектаров. Очаг находится почти в 20 километрах от села Удинск. В Советской Гавани площадь одного из пожаров достигла 150 гектаров. Второй пожар распространился на 35 гектаров. Два очага расположены более чем в 36 км от села Гатка.