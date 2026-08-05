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На севере Хабаровского края локализовали три пожара

Огонь в регионе покрывает свыше 12,9 тысячи гектаров.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае на утро 5 августа зарегистрировали 15 лесных пожаров на общей площади более 12,9 тысячи гектаров. На территории региона сохраняется II-III класс пожарной опасности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Из 11 действующих пожаров в Аяно-Майском районе локализованы 3 очага площадью более 2,4 тысячи гектаров. Напомним, что здесь установлен IV класс пожарной опасности. Он также действует в Ульчском, Ванинском, Комсомольском, Солнечном, Николаевском районах и в районе имени Полины Осипенко.

В последнем из вышеперечисленных муниципалитетов огонь распространился с 33 до 38 гектаров. Очаг находится почти в 20 километрах от села Удинск. В Советской Гавани площадь одного из пожаров достигла 150 гектаров. Второй пожар распространился на 35 гектаров. Два очага расположены более чем в 36 км от села Гатка.

— Все возгорания возникли из-за сухих гроз. Пожароопасная обстановка находится под контролем, — отметили в пресс-службе Минлесхоза Хабаровского края.

На тушении задействованы 183 человека, воздушное судно Ми-8 и 24 единицы техники.