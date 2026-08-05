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Поломка автобуса привела к ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Сегодня на автодороге Комсомольск-на-Амуре — поселок Галичный произошло ДТП. Рейсовый автобус в результате поломки съехал в кювет. По предварительной информации, пострадали три человека. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются. Информация уточняется.

Сегодня на автодороге Комсомольск-на-Амуре — поселок Галичный произошло ДТП. Рейсовый автобус в результате поломки съехал в кювет. По предварительной информации, пострадали три человека. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются. Информация уточняется.