Поломка автобуса привела к ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Сегодня на автодороге Комсомольск-на-Амуре — поселок Галичный произошло ДТП. Рейсовый автобус в результате поломки съехал в кювет. По предварительной информации, пострадали три человека. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются. Информация уточняется.