Международный фестиваль, посвященный Дню Победы над милитаристской Японией, пройдет в Хабаровске

8 августа в Хабаровске пройдет Международный фестиваль, посвященный Дню Победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова Красной армией и патриотами Кореи. Мероприятие состоится в 12:00 на набережной стадиона имени Ленина. Главной темой фестиваля станет традиционная культура народов, проживающих в крае. Гости фестиваля познакомятся с русскими, армянскими, таджикскими, корейскими ремеслами и уникальным искусством коренных малочисленных народов Севера. Фестиваль откроется концертом, на котором прозвучат национальные инструменты: корейские барабаны, таджикские дутары, узбекские найи, армянские дудуки, азербайджанские тары и цыганские гитары. Все желающие смогут сделать фото в традиционных национальных костюмах, принять участие в национальных играх и мастер-классах по каллиграфии. На фестивале также пройдут фотовыставки, посвященные вкладу народов России в победу и героям специальной военной операции: «Победа многонационального народа в Великой Отечественной войне» и «Аллея Героев СВО многонациональной России».