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Балетмейстер из Башкирии получила государственную награду

Путин наградил балетмейстера Башкирской филармонии и коллектив Учалинского ГОКа.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В число отмеченных вошли представитель культуры и коллектив промышленного предприятия из Башкирии.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена балетмейстер-постановщик Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Рамиза Мухаметшина.

Еще одной государственной награды удостоился коллектив Учалинского горно-обогатительного комбината. Предприятие награждено орденом «За доблестный труд».

В документе отмечается, что коллектив Учалинского ГОКа получил награду за большой вклад в развитие металлургической промышленности и укрепление экономического потенциала России.