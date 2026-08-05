Без бумажных платежек: жители Челябинской области смогут перейти на электронные квитанции за услуги ЖКХ

Публиковать квитанции в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации. Чтобы получить доступ к функционалу, им потребуется заключить договор с оператором сервиса. После того как пользователь даст согласие на электронную доставку, бумажные квитанции по почте приходить перестанут. При этом за теми, кто не хочет переходить на «цифру», а также за отдельными категориями граждан сохранится традиционный способ получения платежек.