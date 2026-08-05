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Без бумажных платежек: жители Челябинской области смогут перейти на электронные квитанции за услуги ЖКХ

С 1 сентября 2027 года челябинцы смогут получать квитанции ЖКХ на Госуслугах.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2027 года у южноуральцев появится возможность получать платежки за коммунальные услуги в электронном виде через портал «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в конце июля. Переход на цифровой формат — исключительно добровольный. Для этого собственнику жилья необходимо подтвердить свое согласие в личном кабинете, сообщает KP.RU.

Публиковать квитанции в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации. Чтобы получить доступ к функционалу, им потребуется заключить договор с оператором сервиса. После того как пользователь даст согласие на электронную доставку, бумажные квитанции по почте приходить перестанут. При этом за теми, кто не хочет переходить на «цифру», а также за отдельными категориями граждан сохранится традиционный способ получения платежек.