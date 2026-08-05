Академию пилотов Формулы-1 и завод водных болидов откроют в Алматинской области

«Мы хотим, чтобы международный чемпионат получил широкое развитие в Центральной Азии. Именно поэтому приняли решение проводить крупнейшие в мире гонки на воде в Конаеве — городе, который широко известен своим потенциалом в сфере водного туризма. Во время соревнований на Иссык-Куле мы официально объявили, что чемпионат мира 2027 года пройдет в Казахстане. В дальнейшем мы откроем академию по подготовке пилотов и будем обучать специалистов по управлению спортивными судами», — сказал он.