Академию пилотов Формулы-1 и завод водных болидов откроют в Алматинской области

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. В течение ближайших пяти лет на Капшагайском водохранилище будет проходить международный чемпионат «Формула-1 H2O», сообщил акимат Алматинской области.
Помимо спортивной, у Формулы экономическая составляющая. В регионе построят завод по производству спортивных катеров, еще планируют открыть академию по подготовке пилотов водной техники.
Об этом говорил аким области Марат Султангазиев с организаторами чемпионата F1H2O. Стороны обсуждали формирование национальной сборной Казахстана, которая будет представлять страну на мировых гонках «Формула-1 H2O».
«Проведение международных соревнований такого уровня, как “Формула-1 H2O”, будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета нашей страны на мировой арене. Со стороны акимата области этой инициативе будет оказана всесторонняя поддержка. Совместно с Министерством туризма и спорта Республики Казахстан мы приложим все усилия, чтобы реализовать этот турнир как важный национальный проект», — отметил Султангазиев.
В ответ представитель компании H2O Racing Раймондо ди Сан Джермано подчеркнул, что Казахстан является наиболее подходящей страной для проведения этих соревнований.
«Мы хотим, чтобы международный чемпионат получил широкое развитие в Центральной Азии. Именно поэтому приняли решение проводить крупнейшие в мире гонки на воде в Конаеве — городе, который широко известен своим потенциалом в сфере водного туризма. Во время соревнований на Иссык-Куле мы официально объявили, что чемпионат мира 2027 года пройдет в Казахстане. В дальнейшем мы откроем академию по подготовке пилотов и будем обучать специалистов по управлению спортивными судами», — сказал он.
Этап «Формулы-1 H2O» прошел 1 августа на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане. За гонками наблюдали главы шести государств Центральной Азии. Церемонию открытия провели Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.