Воздух в Москве на неделе может прогреться до 33 градусов

Она отметила, что, несмотря на такую высокую температуру, новых рекордов на этой неделе не прогнозируется. Текущие рекорды гораздо выше ожидаемой в ближайшие дни температуры. Так, для 5 августа рекорд — 36,6 градуса, он принадлежит 2010 году, для 6-го — 37,3, такая жара была тоже в 2010-м. А абсолютный максимум для 7 августа — 36,8. Такая температура была зафиксирована в 1920 году.