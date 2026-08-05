Воздух в Москве на неделе может прогреться до 33 градусов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Жара сохранится в Москве до конца рабочей недели, в пятницу температура может достичь 33 градусов. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
«До 33 градусов максимальный прогрев возможен на этой неделе. 7 августа в Москве — 31−33 градуса, 6-го — 30−32, 5-го — 28−30», — сказала Паршина.
Она отметила, что, несмотря на такую высокую температуру, новых рекордов на этой неделе не прогнозируется. Текущие рекорды гораздо выше ожидаемой в ближайшие дни температуры. Так, для 5 августа рекорд — 36,6 градуса, он принадлежит 2010 году, для 6-го — 37,3, такая жара была тоже в 2010-м. А абсолютный максимум для 7 августа — 36,8. Такая температура была зафиксирована в 1920 году.