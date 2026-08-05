Состав «Пармы» пополнил защитник из чемпионата Германии Брайан Фоббс

Новобранцу пермской «Пармы» 28 лет, он родился 17 февраля 1998 года. Обладает отменными физическими данными при росте 196 см и весе 95 кг. В школьные и студенческие годы Брайан Фоббс выступал за колледж Дженеси, команду первого дивизиона NCAA «Тайгерс» из Таусонского университета.