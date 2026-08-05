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Состав «Пармы» пополнил защитник из чемпионата Германии Брайан Фоббс

Контракт с баскетболистом рассчитан на один год.

Источник: Комсомольская правда

Однолетний контракт с БК «Бетсити Парма» подписал атакующий защитник Брайан Фоббс из США. Прошлый сезон баскетболист провел в чемпионате Германии.

Новобранцу пермской «Пармы» 28 лет, он родился 17 февраля 1998 года. Обладает отменными физическими данными при росте 196 см и весе 95 кг. В школьные и студенческие годы Брайан Фоббс выступал за колледж Дженеси, команду первого дивизиона NCAA «Тайгерс» из Таусонского университета.

Профессиональную карьеру начал в Финляндии за команду «Вилпас Викингз». Продолжил карьеру в чемпионате Бельгии «Кенгуру Мехелен», Италии — «Динамо Сассари», Германии — «Телеком Баскетс» и «Ольденбург».

В прошедшем сезоне Брайан Фоббс в среднем за игру набирал 14,6 очка, делал 3,9 подбора и отдавал 2,9 передачи. в 34 матчах в немецкой Бундеслиги.

Брайан Фоббс стал пятым легионером из США в составе «Пармы» на сезон 2026−2027 Единой лиги ВТБ. Неделей ранее состав пермяков пополнил Тайрелл Нельсон. Ранее команду покинули все американцы, выступавшие за пермяков в прошлом сезоне.

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