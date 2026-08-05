Хабаровчанину выплатят 50 тысяч за затянувшееся расследование драки

В Хабаровске пострадавшему присудили 50 тысяч рублей компенсации за расследование, которое продолжалось более двух с половиной лет и завершилось из-за истечения срока давности. Суд признал, что сотрудники полиции не приняли достаточных мер для своевременного раскрытия преступления, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Мужчина обратился в полицию 26 марта 2023 года после причинения ему телесных повреждений. Участковые несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела, однако прокуратура отменяла эти решения, и только в ноябре 2024 года дело всё же возбудили в отношении неустановленного человека.
Расследование завершилось 8 ноября 2025 года, когда дело прекратили из-за истечения срока уголовного преследования. В общей сложности с момента обращения потерпевшего прошло два года, семь месяцев и 13 дней.
Суд отметил, что дело не отличалось особой сложностью: обстоятельства произошедшего были описаны в заявлении, а само нападение попало на камеры наблюдения. Несмотря на это, дознаватель долгое время не запрашивал письменные доказательства и видеозаписи, которые могли помочь установить причастного.
Хабаровский краевой суд признал нарушение права заявителя на судопроизводство в разумный срок и назначил ему компенсацию. Решение уже вступило в законную силу.