Хабаровчанину выплатят 50 тысяч за затянувшееся расследование драки

Мужчина обратился в полицию 26 марта 2023 года после причинения ему телесных повреждений. Участковые несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела, однако прокуратура отменяла эти решения, и только в ноябре 2024 года дело всё же возбудили в отношении неустановленного человека.