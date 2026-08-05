Поезд здоровья в августе приедет на юг Красноярского края

После планового летнего ремонта медицинский поезд «Святитель Лука» возвращается к работе. В августе он сделает остановки в Хакасии и на юге Красноярского края. В Республике Хакасия поезд будет работать на станции Ербинская 13 и 14 августа, на станции Сон 15 августа, в Шире с 16 по 18 августа, на станции Июс 19 августа и в Копьево с 20 по 22 августа. В Красноярском крае «Святитель Лука» остановится в Ужуре с 23 по 25 августа, затем 26 августа поезд примет жителей в Крутояре. Медицинская помощь в поезде предоставляется бесплатно по полису ОМС. Напомним, что в Красноярске мобильный флюорограф в августе будет работать на улице Весны.