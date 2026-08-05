В Красноярском крае отметили праздник культуры народа сето

Сето — малочисленный финно-угорский народ. Сибирская ветвь — потомки переселенцев рубежа XIX-XX веков, которые обосновались в Красноярском крае, в деревнях Хайдак, Булатновка и Новая Печера. По данным переписей, численность сето в России невелика: в 2021 году к этому народу отнесли себя всего 234 человека.