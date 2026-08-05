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В Красноярском крае отметили праздник культуры народа сето

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Манско-Уярском округе состоялся ежегодный праздник «Сибирское Сетомаа», посвященный культуре финно-угорского народа сето — день сибирских сето традиционно проходит в первую субботу августа.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Манско-Уярском округе состоялся ежегодный праздник «Сибирское Сетомаа», посвященный культуре финно-угорского народа сето — день сибирских сето традиционно проходит в первую субботу августа.

В деревню Хайдак, ставшую на один день столицей события, приехали жители Красноярского края, любители народной культуры и представители национальных объединений.

Для гостей работали национальные творческие площадки, проходили мастер-классы по традиционным ремеслам и приготовлению блюд национальной кухни, отмечает пресс-служба регионального минкульта.

Концертную программу представили вокальный ансамбль «Лиль», фольклорно-этнографическая студия «Сидилиль» и детский фольклорный ансамбль «Куллэр кук».

Сето — малочисленный финно-угорский народ. Сибирская ветвь — потомки переселенцев рубежа XIX-XX веков, которые обосновались в Красноярском крае, в деревнях Хайдак, Булатновка и Новая Печера. По данным переписей, численность сето в России невелика: в 2021 году к этому народу отнесли себя всего 234 человека.