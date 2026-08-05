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В Свердловской области вырос кадровый дефицит полиции

На Среднем Урале не хватает патрульных полицейских.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области наблюдается кадровый дефицит полиции. Общий некомплект достигает 27,8%. Об этом сообщает глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Так, больше всего не хватает сотрудников патрульно-постовой службы полиции — 44%. У конвойной службы этот показатель достигает 41%. К тому же, в уголовном розыске не хватает 34,7% сотрудников, а в следствии 31,6%.

Отмечается, что наименьший некомплект прослеживается в службах по вопросам миграции 18,6%, а также экспертно-криминалистической 16%. В том числе по делам несовершеннолетних — 14,5%.

Наиболее ощутимый некомплект в Екатеринбурге — 37%. В Нижнем Тагиле 29,4%. В Каменске-Уральском не хватает 33,4% полицейских. Также кадровый дефицит наблюдается в Березовском, Верхней Салде, Заречном и Кировграде.

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