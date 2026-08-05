Донские ученые испытали зерноуборочную машину нового поколения

На базе аграрного научного центра «Донской» в Зернограде завершились полевые испытания экспериментальной зерноуборочной машины, созданной учеными Донского государственного технического университета. Ключевое отличие разработки — метод очеса, при котором отделяется зерновая часть, а стебли остаются на поле. Это снижает энергозатраты и открывает новые возможности для селекции и кормопроизводства.
По словам конструкторов, традиционная технология уборки крайне энергозатратна: до 80 процентов мощности комбайна уходит на обмолот и перетирание соломы, и лишь семь процентов энергии расходуется непосредственно на отделение зерна. Потери зерна при этом могут достигать 10 — 15 процентов, а повреждение семян — до 20 процентов. Новая машина ДГТУ позволяет сократить потери зерна на 15 процентов и сэкономить до 20 — 30 процентов топлива.
— Полевые испытания подтвердили практическую эффективность модульной конструкции и позволили отработать режим для разной фазы спелости. Полученные данные важны для создания высокопроизводительной машины для уборки культур на семенные, кормовые и продовольственные цели, — пояснил член-корреспондент РАН, доктор технических наук, директор ФГБНУ АНЦ «Донской» Виктор Пахомов.
Особый интерес разработка представляет для животноводческого сектора. Уборка на ранних стадиях спелости позволяет получать зерно с повышенным содержанием белка, что критически важно для качественных кормов.
Заведующая лабораторией ДГТУ Татьяна Мальцева отметила, что сохранение полезных свойств сырья — белка, витаминов, минеральных веществ — остается ключевой задачей на следующем этапе исследований.
Отметим, что разработка нового агрегата ведется на фоне острой потребности в обновлении парка российских аграриев. По данным Росстата, износ зерноуборочных комбайнов достигает 55 процентов. При этом в Ростовской области, где парк насчитывает более 11 тысяч единиц, закупки техники в первом квартале нынешнего года сократились в три раза по сравнению с прошлым годом.
Актуальность разработки особенно очевидна в ходе текущей уборочной кампании на Дону. В 2026 году местным аграриям предстоит убрать порядка 3,3 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, из которых 86 процентов приходится на озимую пшеницу. В страде задействовано почти 13 тысяч зерноуборочных комбайнов и 28 тысяч тракторов. По оперативным данным на конец июля, обмолочено уже около 2,3 миллиона гектаров — 70 процентов от плана, собрано более девяти миллионов тонн зерна. При этом средняя урожайность у местных земледельцев вдвое превышает прошлогодние показатели.
В команде разработчиков зерноуборочной машины нового поколения — более 70 процентов молодых ученых до 39 лет. Следующий этап — создание самоходной версии машины, которая будет востребована у аграриев.
Справка «РГ».
При традиционной уборке до 80 процентов мощности тратится на обмолот соломы. Метод очеса, предложенный учеными ДГТУ, перераспределяет энергию в пользу отделения зерна, делая процесс эффективнее. Испытания показали производительность до 14 тонн в час при уборке легкообмолачиваемых сортов.