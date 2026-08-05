Донские ученые испытали зерноуборочную машину нового поколения

Актуальность разработки особенно очевидна в ходе текущей уборочной кампании на Дону. В 2026 году местным аграриям предстоит убрать порядка 3,3 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур, из которых 86 процентов приходится на озимую пшеницу. В страде задействовано почти 13 тысяч зерноуборочных комбайнов и 28 тысяч тракторов. По оперативным данным на конец июля, обмолочено уже около 2,3 миллиона гектаров — 70 процентов от плана, собрано более девяти миллионов тонн зерна. При этом средняя урожайность у местных земледельцев вдвое превышает прошлогодние показатели.