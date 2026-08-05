Суд обязал подрядчика устранить дефекты капремонта в школе № 15, в которой возобновили обучение 3 года назад

Ответчиком по иску от муниципальной «Дирекции капитального строительства и ремонта», выступавшей заказчиком капремонта, выступала ангарская компания «Сибрегионстрой». Согласно решению суда, компания в месячный срок после вступления судебного акта в законную силу должна устранить около 50 выявленных дефектов капитального ремонта. Среди них как незначительные, вроде неработающих светильников, так и более серьезные, как, например, отслоение кровельного покрытия, из-за чего в помещениях появляются пятна и следы коррозии на арматуре. Помимо этого, в числе дефектов указаны трещины и выкрашивания внутренней отделки кабинетов школы, частичное проседание отмостки, локальные повреждения резинового покрытия на беговой дорожке и так далее.