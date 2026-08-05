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Суд обязал подрядчика устранить дефекты капремонта в школе № 15, в которой возобновили обучение 3 года назад

Арбитражный суд обязал подрядную организацию устранить дефекты капитального ремонта в школе № 15 в Правобережном районе Братска. Его закончили несколько лет назад. Резолютивная часть решения суда размещена в электронной картотеке арбитражных дел. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Ответчиком по иску от муниципальной «Дирекции капитального строительства и ремонта», выступавшей заказчиком капремонта, выступала ангарская компания «Сибрегионстрой». Согласно решению суда, компания в месячный срок после вступления судебного акта в законную силу должна устранить около 50 выявленных дефектов капитального ремонта. Среди них как незначительные, вроде неработающих светильников, так и более серьезные, как, например, отслоение кровельного покрытия, из-за чего в помещениях появляются пятна и следы коррозии на арматуре. Помимо этого, в числе дефектов указаны трещины и выкрашивания внутренней отделки кабинетов школы, частичное проседание отмостки, локальные повреждения резинового покрытия на беговой дорожке и так далее.

Контракт на капитальный ремонт школы № 15 в Гидростроителе с ангарской компанией был заключен в конце 2021 года. В феврале 2023-го учебное заведение открыли после капитального ремонта, часть работ завершались уже после этого.

Как сообщалось ранее, компания «Сибрегионстрой» в прошлом году выиграла тендер на доделку капитального ремонта Дома спорта имени Ленинского комсомола в жилом районе Падун.