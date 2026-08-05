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Прокуратура Ульчского района добилась выплаты долгов по зарплате

Прокуратура Ульчского района проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Теплоэнергетическая компания “Уссури”». Поводом послужило коллективное обращение работников. Выяснилось, что предприятие задолжало трем сотрудникам более 300 тысяч рублей за работу в выходные и праздничные дни в 2022—2024 годах. После вмешательства прокуратуры задолженность погасили в полном объеме. Восстановлены трудовые права граждан — они получили все причитающиеся выплаты.

Прокуратура Ульчского района проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Теплоэнергетическая компания “Уссури”». Поводом послужило коллективное обращение работников. Выяснилось, что предприятие задолжало трем сотрудникам более 300 тысяч рублей за работу в выходные и праздничные дни в 2022—2024 годах. После вмешательства прокуратуры задолженность погасили в полном объеме. Восстановлены трудовые права граждан — они получили все причитающиеся выплаты. «Своевременная и полная выплата зарплаты — обязательное условие работы предприятий. В случае нарушений прокуратура будет принимать меры реагирования», — отметили в ведомстве.