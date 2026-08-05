В Омске ищут работников в строительство с зарплатой от 88 до 195 тысяч рублей

По словам экспертов hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в строительной сфере достигла 155,6 тысячи рублей, увеличившись на 26% в сравнении с тем же периодом 2025-го. В целом же зарплатные предложения в строительства варьируются от 82 до 242 тысяч рублей.