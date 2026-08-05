В Омске ищут работников в строительство с зарплатой от 88 до 195 тысяч рублей

По словам экспертов hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в строительной сфере достигла 155,6 тысячи рублей, увеличившись на 26% в сравнении с тем же периодом 2025-го. В целом же зарплатные предложения в строительства варьируются от 82 до 242 тысяч рублей.
Специалисты называют и самые востребованные вакансии в строительной сфере. Так, чаще всего по итогам семи месяцев требовались:
— разнорабочие (средняя з/п — 108,4 тысячи рублей) — 16% вакансий;
— машинисты (194,9 тысячи рублей) — 15%;
— электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (159,5 тысячи рублей) — 13%;
— сварщик (242 тысячи рублей) — 11%;
— монтажник (175,7 тысячи рублей) — 10%;
— слесарь, сантехник (88,8 тысячи рублей) — 9%;
— инженер ПТО, инженер-сметчик (148,8 тысячи рублей) — 5%;
— инженер-конструктор, инженер-проектировщик (99,7 тысячи рублей) — 4%.
Исследование также показало, что в 2026 году работодателей в строительстве чаще всего интересовали такие навыки, как ремонтные работы, чтение чертежей, умение работать в коллективе, владение AutoCAD и техническое обслуживание.