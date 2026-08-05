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В Омске ищут работников в строительство с зарплатой от 88 до 195 тысяч рублей

Аналитики одного из сервисов по поиску работы подвели итоги первых семи месяцев в строительной отрасли рынка труда Омской области.

Источник: Reuters

По словам экспертов hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в строительной сфере достигла 155,6 тысячи рублей, увеличившись на 26% в сравнении с тем же периодом 2025-го. В целом же зарплатные предложения в строительства варьируются от 82 до 242 тысяч рублей.

Специалисты называют и самые востребованные вакансии в строительной сфере. Так, чаще всего по итогам семи месяцев требовались:

— разнорабочие (средняя з/п — 108,4 тысячи рублей) — 16% вакансий;

— машинисты (194,9 тысячи рублей) — 15%;

— электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (159,5 тысячи рублей) — 13%;

— сварщик (242 тысячи рублей) — 11%;

— монтажник (175,7 тысячи рублей) — 10%;

— слесарь, сантехник (88,8 тысячи рублей) — 9%;

— инженер ПТО, инженер-сметчик (148,8 тысячи рублей) — 5%;

— инженер-конструктор, инженер-проектировщик (99,7 тысячи рублей) — 4%.

Исследование также показало, что в 2026 году работодателей в строительстве чаще всего интересовали такие навыки, как ремонтные работы, чтение чертежей, умение работать в коллективе, владение AutoCAD и техническое обслуживание.