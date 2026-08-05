МИД Таиланда направил Лаврову письмо после убийства россиян в Паттайе: о чем написали дипломаты

Министерство иностранных дел Таиланда передал письмо с соболезнованиями главе МИД России Сергею Лаврову в связи с убийством россиян в Паттайе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее посол РФ в королевстве Евгений Томихин сообщил, что российское посольство в Таиланде оказывает содействие в оформлении документов близким убитых в Паттайе брата и сестры. По словам главы дипмиссии, предусмотрены необходимые в такой ситуации процедуры, в том числе опознание и оформление документов.
Как писал сайт KP.RU, глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством брата и сестры Назимовых в Паттайе.