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МИД Таиланда направил Лаврову письмо после убийства россиян в Паттайе: о чем написали дипломаты

МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством россиян.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Таиланда передал письмо с соболезнованиями главе МИД России Сергею Лаврову в связи с убийством россиян в Паттайе. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее посол РФ в королевстве Евгений Томихин сообщил, что российское посольство в Таиланде оказывает содействие в оформлении документов близким убитых в Паттайе брата и сестры. По словам главы дипмиссии, предусмотрены необходимые в такой ситуации процедуры, в том числе опознание и оформление документов.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством брата и сестры Назимовых в Паттайе.

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