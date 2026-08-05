МИД Таиланда направил Лаврову письмо после убийства россиян в Паттайе: о чем написали дипломаты

Ранее посол РФ в королевстве Евгений Томихин сообщил, что российское посольство в Таиланде оказывает содействие в оформлении документов близким убитых в Паттайе брата и сестры. По словам главы дипмиссии, предусмотрены необходимые в такой ситуации процедуры, в том числе опознание и оформление документов.