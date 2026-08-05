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Шанс попасть на «Большой шлем»: в Алматы пройдет международный отбор

Алматы станет центром юниорского тенниса Центральной и Западной Азии. Победители международного турнира получат шанс выйти на юниорский Roland Garros.

Источник: Деловой Казахстан

Алматы станет центром юниорского тенниса Центральной и Западной Азии. Победители международного турнира получат шанс выйти на юниорский Roland Garros 2027, передает DKNews.kz.

С 17 по 22 августа на грунтовых кортах Gorky Tennis Park пройдет международный квалификационный турнир Roland Garros Junior Series by Renault — Qualifications West and Central Asia. Соревнования организованы при поддержке Федерации тенниса Казахстана и Азиатской теннисной федерации (ATF), сообщили в управлении спорта Алматы.

Турнир посвятили Дню спорта.

Соревнования проходят при поддержке акимата Алматы и приурочены ко Дню спорта, который ежегодно отмечается в Казахстане в третье воскресенье августа.

Турнир соберет сильнейших юных теннисистов региона и станет одним из главных международных спортивных событий августа.

Кто поборется за путевку в Париж.

В Алматы выступят 16 сильнейших юниоров и юниорок до 16 лет из стран Центральной и Западной Азии.

Победители квалификации отправятся в октябре в Японию, где состоится финальный этап Roland Garros Junior Series. Именно там будет разыграна единственная путевка в основную сетку юниорского Roland Garros 2027.

За право приблизиться к мечте сыграть на легендарных грунтовых кортах Парижа будут бороться представители:

Казахстана Узбекистана Кыргызстана Иордании Ирана Саудовской Аравии Туркменистана.

Кто представит Казахстан.

На домашнем турнире честь страны будут защищать:

Родион Трайгель Диас Тулепбергенов Бексултан Бауржанов Иван Бондаренко Амина Нурмахан Линара Булешева Алуа Марат Влада Кузьменко.

Именно эти спортсмены поборются за возможность продолжить путь к одному из самых престижных юниорских турниров мира.

Почему это важно.

Roland Garros Junior Series — международный проект Международной федерации тенниса (ITF) и Федерации тенниса Франции (FFT), созданный для поиска и развития молодых талантов.

Для юных спортсменов участие в серии — это возможность заявить о себе на международной арене и приблизиться к выступлению на юниорском Открытом чемпионате Франции, который входит в число четырех турниров «Большого шлема».

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