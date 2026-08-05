Шанс попасть на «Большой шлем»: в Алматы пройдет международный отбор

Алматы станет центром юниорского тенниса Центральной и Западной Азии. Победители международного турнира получат шанс выйти на юниорский Roland Garros 2027, передает DKNews.kz.
С 17 по 22 августа на грунтовых кортах Gorky Tennis Park пройдет международный квалификационный турнир Roland Garros Junior Series by Renault — Qualifications West and Central Asia. Соревнования организованы при поддержке Федерации тенниса Казахстана и Азиатской теннисной федерации (ATF), сообщили в управлении спорта Алматы.
Турнир посвятили Дню спорта.
Соревнования проходят при поддержке акимата Алматы и приурочены ко Дню спорта, который ежегодно отмечается в Казахстане в третье воскресенье августа.
Турнир соберет сильнейших юных теннисистов региона и станет одним из главных международных спортивных событий августа.
Кто поборется за путевку в Париж.
В Алматы выступят 16 сильнейших юниоров и юниорок до 16 лет из стран Центральной и Западной Азии.
Победители квалификации отправятся в октябре в Японию, где состоится финальный этап Roland Garros Junior Series. Именно там будет разыграна единственная путевка в основную сетку юниорского Roland Garros 2027.
За право приблизиться к мечте сыграть на легендарных грунтовых кортах Парижа будут бороться представители:
Казахстана Узбекистана Кыргызстана Иордании Ирана Саудовской Аравии Туркменистана.
Кто представит Казахстан.
На домашнем турнире честь страны будут защищать:
Родион Трайгель Диас Тулепбергенов Бексултан Бауржанов Иван Бондаренко Амина Нурмахан Линара Булешева Алуа Марат Влада Кузьменко.
Именно эти спортсмены поборются за возможность продолжить путь к одному из самых престижных юниорских турниров мира.
Почему это важно.
Roland Garros Junior Series — международный проект Международной федерации тенниса (ITF) и Федерации тенниса Франции (FFT), созданный для поиска и развития молодых талантов.
Для юных спортсменов участие в серии — это возможность заявить о себе на международной арене и приблизиться к выступлению на юниорском Открытом чемпионате Франции, который входит в число четырех турниров «Большого шлема».