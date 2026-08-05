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Предприниматель украл 456 кубометров песка в Красноярском крае

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Ермаковском округе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за незаконную добычу строительного песка. Больше года он брал песок из государственных недр без лицензии. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Всё началось летом 2024 года. Мужчина, владеющий производством арболитовых блоков в посёлке Песочный, решил сэкономить на сырье. Он нашёл карьер у села Нижний Суэтук, арендовал экскаватор, нанял водителей и начал разработку. За год с небольшим добыли 456 кубометров песка. Ущерб государству — 365 тысяч рублей.

Схему раскрыли в июле 2025 года после сигнала местного жителя. Предприниматель не отрицает, что брал песок, но утверждает, что всего три неполные машины. Однако маркшейдеры и космические снимки зафиксировали выемку объёмом более 450 кубов. В телефоне фигуранта нашли записи, где он обсуждает с женой, как «отмазаться».

Прокурор утвердил обвинение в краже в крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы и возмещение ущерба.

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