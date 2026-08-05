Предприниматель украл 456 кубометров песка в Красноярском крае

В Ермаковском округе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом за незаконную добычу строительного песка. Больше года он брал песок из государственных недр без лицензии. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Всё началось летом 2024 года. Мужчина, владеющий производством арболитовых блоков в посёлке Песочный, решил сэкономить на сырье. Он нашёл карьер у села Нижний Суэтук, арендовал экскаватор, нанял водителей и начал разработку. За год с небольшим добыли 456 кубометров песка. Ущерб государству — 365 тысяч рублей.
Схему раскрыли в июле 2025 года после сигнала местного жителя. Предприниматель не отрицает, что брал песок, но утверждает, что всего три неполные машины. Однако маркшейдеры и космические снимки зафиксировали выемку объёмом более 450 кубов. В телефоне фигуранта нашли записи, где он обсуждает с женой, как «отмазаться».
Прокурор утвердил обвинение в краже в крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы и возмещение ущерба.
Ранее мы сообщали, что в Эвенкии подрядчик получил 99 млн на спортплощадку, но построил пустырь.