Предприниматель украл 456 кубометров песка в Красноярском крае

Схему раскрыли в июле 2025 года после сигнала местного жителя. Предприниматель не отрицает, что брал песок, но утверждает, что всего три неполные машины. Однако маркшейдеры и космические снимки зафиксировали выемку объёмом более 450 кубов. В телефоне фигуранта нашли записи, где он обсуждает с женой, как «отмазаться».