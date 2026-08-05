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Масштабный SUP FEST 2026 соберет любителей океана и драйва

8 и 9 августа бухта Патрокл во Владивостоке станет главной ареной ежегодного фестиваля по сап-серфингу и водных видов спорта. SUP FEST 2026 объединит профессиональных спортсменов и всех, кто любит активный отдых.

Источник: НИА Владивосток

Программа мероприятия обещает быть насыщенной: от динамичных гонок до карнавального водного шествия. Участников ждет несколько дисциплин:

SUP-гонки (спринт и технические дисциплины);

SUP-карнавал с конкурсом костюмов;

заплывы и океаническая гребля;

пляжный волейбол и забеги.

На берегу гостей ждет музыкальная программа, фотозоны для ярких кадров, фудкорт и спортивные активности, отмечает пресс-служба мэрии.

К участию допускаются взрослые и дети в зависимости от дисциплины. Также участникам необходимо предоставить медицинскую справку.

Участие возможно на SUP-досках и другом оборудовании в рамках отдельных дисциплин. Инвентарь для соревнований участники предоставляют самостоятельно.

Подробнее о регистрации и участии в фестивале можно узнать на сайте мероприятия supfestvvo.ru.

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