Семичасовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской област

В Волгоградской области отменили действовавший семь часов режим беспилотной опасности.
О том, что угроза налета БПЛА окончательно ликвидирована, в РСЧС сообщили в 6:11. О сбитии дронов ВСУ в Минобороны пока не отчитывались.
Несмотря на действовавшую всю ночь беспилотную опасность, аэропорт Волгограда работает в привычном формате. Утром среды все авиакомпании проявляют завидную пунктуальность.
Фото Андрея Поручаева.
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