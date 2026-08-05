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Семичасовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской област

В Волгоградской области отменили действовавший семь часов режим беспилотной опасности. О.

В Волгоградской области отменили действовавший семь часов режим беспилотной опасности.

О том, что угроза налета БПЛА окончательно ликвидирована, в РСЧС сообщили в 6:11. О сбитии дронов ВСУ в Минобороны пока не отчитывались.

Несмотря на действовавшую всю ночь беспилотную опасность, аэропорт Волгограда работает в привычном формате. Утром среды все авиакомпании проявляют завидную пунктуальность.

Фото Андрея Поручаева.

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